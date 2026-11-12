|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|PayPal-Anlage im Blick
|
12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor einem Jahr verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen PayPal-Investment verlieren können.
Am 12.11.2025 wurde das PayPal-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die PayPal-Aktie an diesem Tag 67.20 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14.881 PayPal-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 59.48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 885.12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11.49 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von PayPal bezifferte sich zuletzt auf 48.80 Mrd. USD. Der erste Handelstag der PayPal-Anteile an der Börse NAS war der 20.07.2015. Damals wurde der erste Kurs eines PayPal-Anteils bei 40.00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu PayPal Inc
|
12.11.26
|PayPal Aktie News: PayPal am Donnerstagabend mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|PayPal Aktie News: PayPal schiebt sich am Nachmittag vor (finanzen.ch)
|
12.11.26
|PayPal Aktie News: Anleger schicken PayPal am Donnerstagmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
12.11.26
|PayPal Aktie News: PayPal am Donnerstagvormittag fester (finanzen.ch)
|
11.11.26
|PayPal-Aktie dennoch etwas höher: Kartellamt sieht freien Wettbewerb gefährdet (AWP)
|
05.11.26
|S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PayPal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.10.26
|S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
27.10.26
|PayPal-Aktie steigt dennoch: Zahlungsdienstleister meldet enttäuschende Zahlen (finanzen.ch)
Analysen zu PayPal Inc
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
PayPal am 12.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich in Rot -- SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt
Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben. Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs.