S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor einem Jahr verloren

Am 12.11.2025 wurde das PayPal-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die PayPal-Aktie an diesem Tag 67.20 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14.881 PayPal-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 59.48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 885.12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11.49 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von PayPal bezifferte sich zuletzt auf 48.80 Mrd. USD. Der erste Handelstag der PayPal-Anteile an der Börse NAS war der 20.07.2015. Damals wurde der erste Kurs eines PayPal-Anteils bei 40.00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch