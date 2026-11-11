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|Lukrative Parker Hannifin-Investition?
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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Parker Hannifin-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Parker Hannifin-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren Parker Hannifin-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde das Parker Hannifin-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 419.45 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Parker Hannifin-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 23.841 Parker Hannifin-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 23’010.37 USD, da sich der Wert eines Parker Hannifin-Anteils am 10.11.2026 auf 965.17 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 23’010.37 USD entspricht einer Performance von +130.10 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Parker Hannifin bezifferte sich zuletzt auf 119.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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