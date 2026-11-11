S&P 500-Papier Parker Hannifin-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Parker Hannifin-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das Parker Hannifin-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 419.45 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Parker Hannifin-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 23.841 Parker Hannifin-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 23’010.37 USD, da sich der Wert eines Parker Hannifin-Anteils am 10.11.2026 auf 965.17 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 23’010.37 USD entspricht einer Performance von +130.10 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Parker Hannifin bezifferte sich zuletzt auf 119.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch