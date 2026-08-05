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Parker Hannifin Aktie 960541 / US7010941042

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Profitable Parker Hannifin-Investition? 05.08.2026 16:02:26

S&P 500-Papier Parker Hannifin-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Parker Hannifin-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Parker Hannifin-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Parker Hannifin
871.90 CHF 1.19%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades Parker Hannifin-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Parker Hannifin-Papier an diesem Tag 121.11 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Parker Hannifin-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.826 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (992.65 USD), wäre das Investment nun 819.63 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 719.63 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Parker Hannifin zuletzt 125.78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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