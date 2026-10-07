S&P 500-Papier Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Parker Hannifin-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Parker Hannifin-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Parker Hannifin-Anteile bei 750.68 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Parker Hannifin-Aktie investiert, befänden sich nun 0.133 Parker Hannifin-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Parker Hannifin-Aktie auf 984.91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131.20 USD wert. Damit wäre die Investition 31.20 Prozent mehr wert.

Parker Hannifin erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 122.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch