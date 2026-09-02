S&P 500-Papier Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Parker Hannifin-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Parker Hannifin-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 123.51 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8.097 Parker Hannifin-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (952.09 USD), wäre das Investment nun 7’708.61 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 7’708.61 USD, was einer positiven Performance von 670.86 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Parker Hannifin bezifferte sich zuletzt auf 123.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch