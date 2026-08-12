Parker Hannifin Aktie 960541 / US7010941042
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12.08.2026 16:02:41
S&P 500-Papier Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Parker Hannifin von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Parker Hannifin-Investment gewesen.
Am 12.08.2025 wurde die Parker Hannifin-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Parker Hannifin-Papier bei 752.04 USD. Bei einem Parker Hannifin-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.330 Parker Hannifin-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.08.2026 1’411.27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’061.33 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 41.13 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Parker Hannifin einen Börsenwert von 133.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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