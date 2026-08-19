Parker Hannifin Aktie 960541 / US7010941042
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Papier Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Parker Hannifin von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Parker Hannifin-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurden Parker Hannifin-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 397.76 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Parker Hannifin-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 25.141 Parker Hannifin-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 1’041.85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26’192.93 USD wert. Mit einer Performance von +161.93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Parker Hannifin erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 133.56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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