S&P 500-Papier Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Parker Hannifin von vor 10 Jahren eingebracht

Parker Hannifin-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 125.53 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Parker Hannifin-Aktie investiert, befänden sich nun 79.662 Parker Hannifin-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 77’301.84 USD, da sich der Wert einer Parker Hannifin-Aktie am 29.09.2026 auf 970.37 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 673.02 Prozent zugenommen.

Der Parker Hannifin-Wert an der Börse wurde auf 122.35 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch