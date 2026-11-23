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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palo Alto Networks von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Palo Alto Networks-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 1 Jahr wurden Palo Alto Networks-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Palo Alto Networks-Anteile bei 182.90 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5.467 Palo Alto Networks-Anteilen. Die gehaltenen Palo Alto Networks-Aktien wären am 20.11.2026 1’877.09 USD wert, da der Schlussstand 343.32 USD betrug. Damit wäre die Investition 87.71 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Palo Alto Networks belief sich zuletzt auf 279.92 Mrd. USD. Am 20.07.2012 fand der erste Handelstag der Palo Alto Networks-Aktie an der Börse NAS statt. Der Erstkurs der Palo Alto Networks-Aktie lag beim Börsengang bei 42.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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