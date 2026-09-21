Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palo Alto Networks von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Palo Alto Networks-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das Palo Alto Networks-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Palo Alto Networks-Papier an diesem Tag bei 24.94 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 40.102 Palo Alto Networks-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’580.13 USD, da sich der Wert eines Palo Alto Networks-Papiers am 18.09.2026 auf 363.58 USD belief. Das entspricht einem Plus von 1’358.01 Prozent.
Palo Alto Networks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 297.25 Mrd. USD. Am 20.07.2012 wurden Palo Alto Networks-Anteile zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Der Erstkurs der Palo Alto Networks-Aktie lag beim Börsengang bei 42.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
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