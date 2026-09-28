Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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28.09.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palo Alto Networks-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Palo Alto Networks-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Die Palo Alto Networks-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Palo Alto Networks-Anteile 202.37 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Palo Alto Networks-Aktie investiert, befänden sich nun 49.414 Palo Alto Networks-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18’517.57 USD, da sich der Wert eines Palo Alto Networks-Anteils am 25.09.2026 auf 374.74 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 18’517.57 USD, was einer positiven Performance von 85.18 Prozent entspricht.
Palo Alto Networks wurde am Markt mit 306.08 Mrd. USD bewertet. Das Palo Alto Networks-IPO fand am 20.07.2012 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs der Palo Alto Networks-Aktie belief sich damals auf 42.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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