S&P 500-Papier Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palo Alto Networks-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das Palo Alto Networks-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Palo Alto Networks-Anteile bei 125.18 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Palo Alto Networks-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.988 Palo Alto Networks-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’922.75 USD, da sich der Wert eines Palo Alto Networks-Anteils am 30.10.2026 auf 365.87 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 192.28 Prozent gesteigert.

Alle Palo Alto Networks-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 300.05 Mrd. USD. Das Palo Alto Networks-Papier wurde am 20.07.2012 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Palo Alto Networks-Anteils auf 42.00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch