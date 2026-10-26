S&P 500-Papier Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palo Alto Networks von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Palo Alto Networks-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 217.11 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.461 Palo Alto Networks-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 380.55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 175.28 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 75.28 Prozent erhöht.

Palo Alto Networks war somit zuletzt am Markt 310.71 Mrd. USD wert. Die Erstnotiz der Palo Alto Networks-Aktie fand am 20.07.2012 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs der Palo Alto Networks-Aktie lag beim Börsengang bei 42.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch