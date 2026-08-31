S&P 500-Papier Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palo Alto Networks von vor einem Jahr abgeworfen

Palo Alto Networks-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 190.52 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Palo Alto Networks-Aktie investiert hat, hat nun 5.249 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Palo Alto Networks-Aktie auf 371.59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’950.40 USD wert. Mit einer Performance von +95.04 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Palo Alto Networks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 303.13 Mrd. USD. Am 20.07.2012 wurden Palo Alto Networks-Papiere zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Der Erstkurs der Palo Alto Networks-Aktie belief sich damals auf 42.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch