Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Palo Alto Networks-Investition im Blick
|
31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palo Alto Networks von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Palo Alto Networks-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Palo Alto Networks-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 190.52 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Palo Alto Networks-Aktie investiert hat, hat nun 5.249 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Palo Alto Networks-Aktie auf 371.59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’950.40 USD wert. Mit einer Performance von +95.04 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Palo Alto Networks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 303.13 Mrd. USD. Am 20.07.2012 wurden Palo Alto Networks-Papiere zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Der Erstkurs der Palo Alto Networks-Aktie belief sich damals auf 42.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc
|
16:29
|Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks tendiert am Montagnachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Papier Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palo Alto Networks von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Freitagabend mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse New York: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Palo Alto Networks Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI im Minus -- DAX verbucht Verluste -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.