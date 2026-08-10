Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Palantir-Anlage unter der Lupe
|
10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Palantir von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen Investment in Palantir-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Palantir-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 186.96 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 53.487 Palantir-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 07.08.2026 9’200.36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 172.01 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8.00 Prozent abgenommen.
Der Palantir-Wert an der Börse wurde auf 413.11 Mrd. USD beziffert. Die Erstnotiz des Palantir-Anteils fand am 30.09.2020 an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Palantir-Anteils auf 10.00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Palantir
|
16:02
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Palantir von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
16:00
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Start (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500 aktuell: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
|
07.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Palantir
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.