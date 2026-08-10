S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Palantir von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Palantir-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 186.96 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 53.487 Palantir-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 07.08.2026 9’200.36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 172.01 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8.00 Prozent abgenommen.

Der Palantir-Wert an der Börse wurde auf 413.11 Mrd. USD beziffert. Die Erstnotiz des Palantir-Anteils fand am 30.09.2020 an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Palantir-Anteils auf 10.00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch