Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palantir-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Palantir-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurde das Palantir-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 153.11 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.653 Palantir-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 174.33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113.86 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 13.86 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Palantir belief sich zuletzt auf 419.33 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Palantir-Papiers fand am 30.09.2020 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs des Palantir-Anteils belief sich damals auf 10.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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