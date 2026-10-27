S&P 500-Papier Packaging-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Packaging-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Packaging-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Packaging-Anteile bei 80.97 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Packaging-Aktie investierten, hätten nun 123.503 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 26.10.2026 31’337.53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 253.74 USD belief. Mit einer Performance von +213.38 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Packaging jüngst 22.58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch