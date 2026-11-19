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|Lukrativer Organon Company-Einstieg?
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19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Papier Organon Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Organon Company-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Organon Company-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurden Organon Company-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 31.25 USD. Bei einem Organon Company-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.200 Organon Company-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 44.54 USD, da sich der Wert einer Organon Company-Aktie am 18.11.2026 auf 13.92 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 55.46 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Organon Company eine Marktkapitalisierung von 3.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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