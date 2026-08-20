S&P 500-Papier Organon Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Organon Company-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Die Organon Company-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 22.49 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Organon Company-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 444.642 Organon Company-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 13.73 USD gerechnet, wäre die Investition nun 6’104.94 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 38.95 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von Organon Company bezifferte sich zuletzt auf 3.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch