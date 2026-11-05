S&P 500-Papier Organon Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Organon Company von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Organon Company-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6.38 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Organon Company-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 156.740 Organon Company-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 13.83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’167.71 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 116.77 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Organon Company belief sich jüngst auf 3.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch