S&P 500-Papier Organon Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Organon Company von vor einem Jahr abgeworfen

Organon Company-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 10.24 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Organon Company-Aktie investierten, hätten nun 9.766 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.10.2026 134.67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13.79 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34.67 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Organon Company zuletzt 3.61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch