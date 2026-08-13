Organon & Company Aktie 111523364 / US68622V1061
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Organon Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Organon Company-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Organon Company-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 13.08.2025 wurde die Organon Company-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Organon Company-Anteile an diesem Tag 9.36 USD wert. Bei einem Organon Company-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 106.838 Organon Company-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’459.40 USD, da sich der Wert einer Organon Company-Aktie am 12.08.2026 auf 13.66 USD belief. Mit einer Performance von +45.94 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Organon Company eine Marktkapitalisierung von 3.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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