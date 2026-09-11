ONEOK Aktie 725172 / US6826801036
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Papier ONEOK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ONEOK-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren ONEOK-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde das ONEOK-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 48.81 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2.049 ONEOK-Aktien im Depot. Die gehaltenen ONEOK-Anteile wären am 10.09.2026 196.11 USD wert, da der Schlussstand 95.72 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 96.11 Prozent.
Der Börsenwert von ONEOK belief sich zuletzt auf 60.40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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