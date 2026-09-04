S&P 500-Papier ONEOK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ONEOK von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde die ONEOK-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 53.17 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 188.076 ONEOK-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18’008.28 USD, da sich der Wert eines ONEOK-Anteils am 03.09.2026 auf 95.75 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 80.08 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von ONEOK belief sich zuletzt auf 60.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch