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Lohnendes ONEOK-Investment? 07.08.2026 16:02:20

S&P 500-Papier ONEOK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ONEOK von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in ONEOK-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

ONEOK
70.71 CHF -0.33%
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Vor 5 Jahren wurde die ONEOK-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 52.56 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 19.026 ONEOK-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’672.95 USD, da sich der Wert eines ONEOK-Anteils am 06.08.2026 auf 87.93 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 67.29 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von ONEOK belief sich zuletzt auf 55.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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