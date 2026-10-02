S&P 500-Papier Omnicom Group-Aktie: So viel wäre eine Omnicom Group-Kapitalanlage von vor 5 Jahren heute wert

Am 02.10.2021 wurde das Omnicom Group-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Omnicom Group-Aktie letztlich bei 74.13 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 134.898 Omnicom Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’076.89 USD, da sich der Wert eines Omnicom Group-Papiers am 01.10.2026 auf 74.70 USD belief. Damit wäre die Investition 0.77 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Omnicom Group eine Börsenbewertung in Höhe von 20.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch