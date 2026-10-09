S&P 500-Papier Omnicom Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Omnicom Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das Omnicom Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 82.24 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.216 Omnicom Group-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 92.96 USD, da sich der Wert eines Omnicom Group-Papiers am 08.10.2026 auf 76.45 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7.04 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Omnicom Group einen Börsenwert von 20.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch