S&P 500-Papier Omnicom Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Omnicom Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Omnicom Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Omnicom Group-Aktie 73.74 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13.561 Omnicom Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’149.04 USD, da sich der Wert einer Omnicom Group-Aktie am 03.09.2026 auf 84.73 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14.90 Prozent vermehrt.

Omnicom Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22.39 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch