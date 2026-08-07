Omnicom Group Aktie 959048 / US6819191064
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Omnicom Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Omnicom Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Omnicom Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurde das Omnicom Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Omnicom Group-Aktie 74.08 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.350 Omnicom Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 111.38 USD, da sich der Wert einer Omnicom Group-Aktie am 06.08.2026 auf 82.51 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11.38 Prozent vermehrt.
Omnicom Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22.50 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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