Omnicom Group Aktie 959048 / US6819191064
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Omnicom Group-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Omnicom Group von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Omnicom Group-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 3 Jahren wurde das Omnicom Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Omnicom Group-Papiers betrug an diesem Tag 74.40 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13.441 Omnicom Group-Aktien. Die gehaltenen Omnicom Group-Aktien wären am 24.09.2026 1’004.03 USD wert, da der Schlussstand 74.70 USD betrug. Damit wäre die Investition 0.40 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte Omnicom Group einen Börsenwert von 20.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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