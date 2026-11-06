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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Omnicom Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Omnicom Group von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Omnicom Group-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Omnicom Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 79.52 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Omnicom Group-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.575 Omnicom Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’095.20 USD, da sich der Wert eines Omnicom Group-Anteils am 05.11.2026 auf 87.09 USD belief. Damit wäre die Investition 9.52 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Omnicom Group belief sich zuletzt auf 23.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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