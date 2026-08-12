Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
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|Lukrative Occidental Petroleum-Investition?
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12.08.2026 16:02:41
S&P 500-Papier Occidental Petroleum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Occidental Petroleum-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Occidental Petroleum-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Occidental Petroleum-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Occidental Petroleum-Papier bei 65.84 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Occidental Petroleum-Aktie investierten, hätten nun 15.188 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 59.06 USD gerechnet, wäre die Investition nun 897.02 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 10.30 Prozent.
Der Börsenwert von Occidental Petroleum belief sich zuletzt auf 58.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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