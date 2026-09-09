Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Anlage
|
09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Papier Occidental Petroleum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Occidental Petroleum von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Occidental Petroleum-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurde die Occidental Petroleum-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Occidental Petroleum-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 65.28 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 153.186 Occidental Petroleum-Aktien. Die gehaltenen Occidental Petroleum-Anteile wären am 08.09.2026 9’290.75 USD wert, da der Schlussstand 60.65 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7.09 Prozent verringert.
Der Marktwert von Occidental Petroleum betrug jüngst 60.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Occidental Petroleum Corp.
Analysen zu Occidental Petroleum Corp.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI beendet Handel in Rot - deutlicher Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX schliesst tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigte sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls deutlich nach. Die Wall Street notiert in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.