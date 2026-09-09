S&P 500-Papier Occidental Petroleum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Occidental Petroleum von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurde die Occidental Petroleum-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Occidental Petroleum-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 65.28 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 153.186 Occidental Petroleum-Aktien. Die gehaltenen Occidental Petroleum-Anteile wären am 08.09.2026 9’290.75 USD wert, da der Schlussstand 60.65 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7.09 Prozent verringert.

Der Marktwert von Occidental Petroleum betrug jüngst 60.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch