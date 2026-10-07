Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Occidental Petroleum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Occidental Petroleum von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Occidental Petroleum-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Occidental Petroleum-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Occidental Petroleum-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 61.40 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.629 Occidental Petroleum-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 95.00 USD, da sich der Wert eines Occidental Petroleum-Papiers am 06.10.2026 auf 58.33 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 5.00 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Occidental Petroleum eine Börsenbewertung in Höhe von 58.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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