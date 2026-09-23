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Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058

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Lohnende Occidental Petroleum-Anlage? 23.09.2026 16:02:27

S&P 500-Papier Occidental Petroleum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Occidental Petroleum von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Occidental Petroleum-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Occidental Petroleum
47.71 CHF 3.56%
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Die Occidental Petroleum-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 69.60 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Occidental Petroleum-Aktie investiert hat, hat nun 14.368 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 22.09.2026 809.05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56.31 USD belief. Damit wäre die Investition 19.09 Prozent weniger wert.

Occidental Petroleum erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 57.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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