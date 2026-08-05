Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Papier Occidental Petroleum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Occidental Petroleum von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Occidental Petroleum-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Occidental Petroleum-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Occidental Petroleum-Aktie an diesem Tag bei 43.08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Occidental Petroleum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.321 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Occidental Petroleum-Aktie auf 55.09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127.88 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 27.88 Prozent.
Occidental Petroleum erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 55.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Occidental Petroleum am 05.08.2026
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