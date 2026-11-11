S&P 500-Papier Occidental Petroleum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Occidental Petroleum von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Occidental Petroleum-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Occidental Petroleum-Papier an diesem Tag 32.12 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Occidental Petroleum-Aktie investierten, hätten nun 311.333 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Occidental Petroleum-Aktien wären am 10.11.2026 17’714.82 USD wert, da der Schlussstand 56.90 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 77.15 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Occidental Petroleum bezifferte sich zuletzt auf 55.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch