Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Occidental Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Occidental Petroleum von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Occidental Petroleum-Aktien gewesen.
Vor 1 Jahr wurden Occidental Petroleum-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Occidental Petroleum-Anteile an diesem Tag bei 47.25 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Occidental Petroleum-Aktie investierten, hätten nun 211.640 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Occidental Petroleum-Aktien wären am 29.09.2026 11’627.51 USD wert, da der Schlussstand 54.94 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 16.28 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Occidental Petroleum bezifferte sich zuletzt auf 56.11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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