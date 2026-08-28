S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in NXP Semiconductors von vor einem Jahr angefallen

Die NXP Semiconductors-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 239.07 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 41.829 NXP Semiconductors-Anteilen. Die gehaltenen NXP Semiconductors-Papiere wären am 27.08.2026 9’447.44 USD wert, da der Schlussstand 225.86 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5.53 Prozent abgenommen.

Insgesamt war NXP Semiconductors zuletzt 56.28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch