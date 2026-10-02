S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NXP Semiconductors-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der NXP Semiconductors-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des NXP Semiconductors-Papiers betrug an diesem Tag 200.19 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NXP Semiconductors-Aktie investiert, befänden sich nun 4.995 NXP Semiconductors-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’194.81 USD, da sich der Wert eines NXP Semiconductors-Anteils am 01.10.2026 auf 239.19 USD belief. Damit wäre die Investition um 19.48 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von NXP Semiconductors belief sich zuletzt auf 59.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch