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27.11.2026 10:02:31
S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NXP Semiconductors-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in NXP Semiconductors-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 27.11.2023 wurde das NXP Semiconductors-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die NXP Semiconductors-Aktie bei 199.66 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.501 NXP Semiconductors-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 25.11.2026 121.69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 242.96 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +21.69 Prozent.
Der NXP Semiconductors-Wert an der Börse wurde auf 61.18 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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