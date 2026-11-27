Am 27.11.2023 wurde das NXP Semiconductors-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die NXP Semiconductors-Aktie bei 199.66 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.501 NXP Semiconductors-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 25.11.2026 121.69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 242.96 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +21.69 Prozent.

Der NXP Semiconductors-Wert an der Börse wurde auf 61.18 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch