NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|NXP Semiconductors-Performance
|
21.08.2026 10:02:26
S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NXP Semiconductors-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in NXP Semiconductors-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden NXP Semiconductors-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 88.38 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die NXP Semiconductors-Aktie investiert hat, hat nun 11.315 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.08.2026 auf 222.97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’522.86 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 152.29 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von NXP Semiconductors bezifferte sich zuletzt auf 56.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.
|
10:02
|S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NXP Semiconductors-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
20.08.26
|NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
14.08.26
|S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NXP Semiconductors-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NXP Semiconductors von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Optimismus in New York: mittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags stärker (finanzen.ch)
Analysen zu NXP Semiconductors N.V.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.