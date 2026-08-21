S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NXP Semiconductors-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden NXP Semiconductors-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 88.38 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die NXP Semiconductors-Aktie investiert hat, hat nun 11.315 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.08.2026 auf 222.97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’522.86 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 152.29 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von NXP Semiconductors bezifferte sich zuletzt auf 56.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch