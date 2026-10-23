S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NXP Semiconductors-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 23.10.2025 wurden NXP Semiconductors-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 220.73 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.530 NXP Semiconductors-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 237.79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’077.29 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7.73 Prozent zugenommen.

Insgesamt war NXP Semiconductors zuletzt 61.04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch