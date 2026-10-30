S&P 500-Papier NVR-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in NVR von vor einem Jahr angefallen

Am 30.10.2025 wurde die NVR-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die NVR-Anteile bei 7’245.71 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.138 NVR-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 830.69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6’018.95 USD belief. Mit einer Performance von -16.93 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle NVR-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch