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30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Papier NVR-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in NVR von vor einem Jahr angefallen
Vor Jahren in NVR eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Am 30.10.2025 wurde die NVR-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die NVR-Anteile bei 7’245.71 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.138 NVR-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 830.69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6’018.95 USD belief. Mit einer Performance von -16.93 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle NVR-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu NVR Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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