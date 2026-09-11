S&P 500-Papier NVR-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NVR von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden NVR-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6’353.50 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die NVR-Aktie investiert hat, hat nun 0.016 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 95.83 USD, da sich der Wert einer NVR-Aktie am 10.09.2026 auf 6’088.28 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4.17 Prozent.

NVR wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16.49 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch