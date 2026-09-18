S&P 500-Papier NVR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NVR-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

NVR-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 5’070.74 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in NVR-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.197 NVR-Aktien. Die gehaltenen NVR-Aktien wären am 17.09.2026 1’231.03 USD wert, da der Schlussstand 6’242.23 USD betrug. Damit wäre die Investition um 23.10 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von NVR belief sich zuletzt auf 16.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch