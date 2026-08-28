S&P 500-Papier NVR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NVR von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit NVR-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen NVR-Anteile letztlich bei 1’676.51 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0.596 NVR-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’796.85 USD, da sich der Wert eines NVR-Anteils am 27.08.2026 auf 6’365.45 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 3’796.85 USD, was einer positiven Performance von 279.68 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für NVR eine Börsenbewertung in Höhe von 16.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch