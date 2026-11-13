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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Papier NVR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVR-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in NVR eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde das NVR-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 5’253.81 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das NVR-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.019 NVR-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 110.67 USD, da sich der Wert einer NVR-Aktie am 12.11.2026 auf 5’814.34 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10.67 Prozent erhöht.
Am Markt war NVR jüngst 15.59 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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