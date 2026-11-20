Heute vor 10 Jahren wurde die NVR-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 1’598.62 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die NVR-Aktie investiert hat, hat nun 0.626 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.11.2026 3’436.85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5’494.21 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 243.68 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von NVR belief sich zuletzt auf 14.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch