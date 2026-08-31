S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Nucor-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 148.73 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Nucor-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 67.236 Nucor-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’842.60 USD, da sich der Wert eines Nucor-Papiers am 28.08.2026 auf 250.50 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 68.43 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Nucor eine Börsenbewertung in Höhe von 56.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch